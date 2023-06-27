Эксперт рассказал, кого США считают партнером в НАТО

По мнению политолога и военного эксперта, Америка видит единственного партнера в Великобритании. Такой вывод он сделал на основе сообщений о разведданных, которыми, якобы, обладала Америка, свидетельствующих о подготовки мятежа Пригожиным. Предполагается, что информацией США поделились только с Великобританией. Некоторые представители НАТО остались этим недовольны.

При этом эксперт считает, что Америке безразлично мнение стран альянса, так как свое недовольство никто из представителей европейских государств не выскажет. Также он усомнился, что США действительно обладали информацией, а не поддерживали имидж все знающей и контролирующей страны.