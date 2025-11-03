Электромобилям и гибридам запретили проезд по Крымскому мосту

С полуночи 3 ноября 2025 года вступил в силу запрет на проезд по Крымскому мосту для электромобилей и автомобилей с гибридным двигателем. Соответствующее сообщение появилось в оперативном телеграм‑канале инфоцентра, курирующего ситуацию на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.

Инициаторами ограничения выступили силовые и правоохранительные структуры — мера обоснована соображениями безопасности. Власти Крыма и Краснодарского края подчеркнули временный характер запрета: он будет действовать до особого распоряжения.

Водителям, планирующим поездку в Крым на электромобиле или гибриде, предложили альтернативный сухопутный маршрут. Путь пролегает вдоль побережья Азовского моря через новые регионы — от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).

Для удобства путешественников на всем протяжении маршрута оборудовано около 22 зарядных станций. Они размещены как в населенных пунктах, так и вдоль основной автодороги — от Ростова‑на‑Дону до Симферополя. Актуальную карту расположения станций можно найти в официальном Telegram‑канале «Крымский мост. Оперативная информация».

Ограничение распространяется на участок федеральной трассы А‑290 «Новороссийск — Керчь» — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста. Запрет действует в обоих направлениях: как со стороны материковой России, так и со стороны полуострова.

