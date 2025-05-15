Электросамокаты исчезли с улиц Челябинска: кикшеринг приостановлен из-за нарушений

В Челябинске внезапно пропали все арендные электросамокаты — устройства заблокировали, опечатали и начали вывозить из общественных зон. По данным Telegram-канала Mash, операторов кикшеринга вызвали на допрос в следственный комитет. Предположительной причиной стали нарушения правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ): компании не оснастили самокаты государственными номерами нового образца, введенными в рамках недавних поправок. Аренда техники в городе будет недоступна как минимум несколько дней.

Эта ситуация стала частью общероссийского тренда на ужесточение контроля за кикшерингом. Например, в Екатеринбурге с 23:00 до 06:00 планируют запретить аренду самокатов в центре города — инициатива исходит от замначальника ГИБДД Павла Крылова. А жители столичных Патриарших прудов и вовсе предложили полностью запретить там использование СИМ.

Как отметил директор по стратегическому планированию центра «Движение без опасности» Вадим Мельников, тотальный вывоз самокатов в Челябинске — это первые последствия для бизнеса, который игнорирует обновленные правила.

«Новые правила и ограничения работают в обе стороны: если раньше штрафовали в основном пользователей, то сегодня компании несут реальные убытки за несоблюдение требований. Установка номеров, контроль парковок, ограничение скорости — это не бюрократия, а инструменты снижения аварийности. Только так можно добиться баланса между удобством сервиса и безопасностью», — сказал Мельников.

Эксперт добавил, что подобные случаи станут сигналом для других операторов.