Электросамокаты исчезли с улиц Челябинска: кикшеринг приостановлен из-за нарушений
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В Челябинске внезапно пропали все арендные электросамокаты — устройства заблокировали, опечатали и начали вывозить из общественных зон. По данным Telegram-канала Mash, операторов кикшеринга вызвали на допрос в следственный комитет. Предположительной причиной стали нарушения правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ): компании не оснастили самокаты государственными номерами нового образца, введенными в рамках недавних поправок. Аренда техники в городе будет недоступна как минимум несколько дней.
Эта ситуация стала частью общероссийского тренда на ужесточение контроля за кикшерингом. Например, в Екатеринбурге с 23:00 до 06:00 планируют запретить аренду самокатов в центре города — инициатива исходит от замначальника ГИБДД Павла Крылова. А жители столичных Патриарших прудов и вовсе предложили полностью запретить там использование СИМ.
Как отметил директор по стратегическому планированию центра «Движение без опасности» Вадим Мельников, тотальный вывоз самокатов в Челябинске — это первые последствия для бизнеса, который игнорирует обновленные правила.
«Новые правила и ограничения работают в обе стороны: если раньше штрафовали в основном пользователей, то сегодня компании несут реальные убытки за несоблюдение требований. Установка номеров, контроль парковок, ограничение скорости — это не бюрократия, а инструменты снижения аварийности. Только так можно добиться баланса между удобством сервиса и безопасностью», — сказал Мельников.
Эксперт добавил, что подобные случаи станут сигналом для других операторов.
«Владельцы бизнеса наконец осознают, что кикшеринг — не „дикий“ рынок. Если не адаптироваться к правилам, можно потерять парк или лицензию. Но важно, чтобы и пользователи не расслаблялись: пьяная езда или парковка на тротуарах по-прежнему остаются их ответственностью», — заключил Мельников.