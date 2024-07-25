Еще на девяти дорогах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и заменили на новые искусственные неровности еще на девяти дорогах Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли в том числе на Московской улице в Химках, на Коломенской улице в Коломне, на улице Пушкина в рабочем поселке Вербилки под Талдомом и на улице 1 Мая в деревне Михали в Егорьевске.

В ведомстве напомнили, что искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках дорог, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, включая нерегулируемые перекрестки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 намерены открыть уже в конце этого года.