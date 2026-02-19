«Эта дешевая зелень творит чудеса с либидо»: диетолог назвала природную виагру для мужчин

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала о неожиданном свойстве популярной зелени. По ее словам, кинза не только укрепляет сосуды, но и способна положительно влиять на сексуальное влечение, пишет Лента.

Диетолог Марина Макиша в эфире популярной программы на телеканале «Россия 1» рассказала о продукте, который способен повышать сексуальное влечение. Речь идет об обычной кинзе, выпуск передачи доступен для просмотра на медиаплатформе «Смотрим».

Специалистка пояснила, что эта зелень благотворно влияет на состояние сосудов, делая их более эластичными. Хорошая эластичность сосудов напрямую связана с качеством эректильной функции, что и объясняет положительное воздействие на либидо.

До этого другой эксперт, эндокринолог Алевтина Оранская, рассказала о скрытых факторах, влияющих на мужское здоровье. Она отметила, что у мужчин младше 45 лет проблемы с потенцией могут возникать из-за избыточного содержания определенного вещества в крови.