Глава ФПБК жестко высказался о Саше Бортич

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин жестко высказался об актрисе Саше Бортич, пишет Super. Он опубликовал в своем телеграм-канале архивную видеозапись, которая, по его словам, демонстрирует контраст между прежними высказываниями артистки и ее нынешним поведением.

Бородин назвал Бортич «современной эмансипированной женщиной», которая активно участвует в светской жизни, но при этом забывает о своей прошлой позиции.

На опубликованном видео Бортич выражает поддержку оппозиции. Бородин призвал актрису доказать свою гражданскую позицию на деле, а не только словами. Он предложил ей собрать гуманитарную помощь, посетить военный госпиталь и помогать женам военнослужащих.

«Если правда ошиблась — докажи. Собери гуманитарку. Поезжай в госпиталь. Помоги женам военнослужащих. Отдай долг стране, которая тебя кормит, снимает в кино и дает залы», — заявил глава ФПБК.

По ее мнению, в профессиональном графике актрисы сейчас преобладают съемки и светские мероприятия, а не общественная деятельность. Он считает, что Бортич должна проявить ответственность и показать, что ее прежние заявления не были просто словами.

Ранее сообщалось, Саша Бортич кардинально сменила имидж и вызвала бурную реакцию в Сети.