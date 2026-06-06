«Кинули без денег»: 15-летний россиянин живет в аэропорту Гуанчжоу после разрыва контракта с модельным агентством

15-летний подросток из России стал жертвой обмана китайского модельного агентства, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, подросток заключил контракт и переехал из Москвы в Гуанчжоу. Ему оформили опекунство, предоставили жилье и работу, но спустя некоторое время агентство разорвало договор без объяснения причин. Мальчику не заплатили около 10 тыс. юаней — это примерно 120 тыс. рублей. Теперь парню нужны деньги на обратный билет домой.

Россиянин пытался найти подработку в Китае, но ему везде отказывали из-за его возраста, а обращения в полицию не помогли. В итоге подросток поселился прямо в аэропорту Гуанчжоу и начал просить деньги у прохожих.

Как пишет телеграм-канал, ему удалось собрать почти всю необходимую сумму для возвращения в Россию. Подросток поддерживает связь с матерью и сестрой, которые находятся в Москве. Они ждут его дома.

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