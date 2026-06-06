Аэропорт Сургута запустил новые прямые рейсы на лето

Сургутский аэропорт объявил о расширении маршрутной сети на летний сезон 2026 года. Жители Югры теперь смогут напрямую добраться до черноморских курортов и других городов юга России без пересадок, пишет KP.RU.

С 6 июня авиакомпания «ЮТэйр» запускает прямой рейс в Геленджик. Самолеты будут летать по субботам. Время в пути составит чуть более пяти часов. Стоимость билетов начинается от 26 тыс. рублей. Программа полетов продлится до 26 сентября.

С 7 июня открываются ежедневные рейсы в Краснодар и Сочи. В Сочи перевозкой пассажиров займутся сразу три авиакомпании — это даст пассажирам выбор и, вероятно, повлияет на цену билетов в сторону снижения. Также из Сургута можно будет улететь в Минеральные Воды. Рейсы запланированы по средам и воскресеньям. А с 8 июня стартуют рейсы в Волгоград — по понедельникам и четвергам.

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