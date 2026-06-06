Турецкий миллиардер Коча стал фигурантом дела из-за шутки: он пошутил про курдянку

В Турции правоохранительные органы Измира инициировали уголовное расследование в отношении 95-летнего миллиардера Рахми Коча. Поводом стала шутка, произнесенная бизнесменом во время публичного мероприятия, которая вызвала общественный резонанс, пишет РИА Новости.

Повод для расследования

Инцидент произошел на церемонии открытия Американской больницы, где присутствовали высокопоставленные гости, включая бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. После выступления Коча видео с его словами распространилось в социальных сетях и СМИ, вызвав критику со стороны общественности.

Оценка прокуратуры

Генеральная прокуратура Измира квалифицировала высказывание предпринимателя как публичное унижение группы людей по признакам этнической принадлежности, религии, социального статуса и пола. По версии следствия, речь могла носить оскорбительный характер.

Реакция общества и властей

Представители правящей Партии справедливости и развития потребовали от бизнесмена публичных извинений, заявив, что подобные высказывания недопустимы даже в форме шутки. Общественная реакция оказалась преимущественно негативной.

Извинения и позиция компании

Позднее холдинг Koç, почетным председателем которого является Рахми Коч, выступил с официальным заявлением. В нем подчеркивалось, что предприниматель сожалеет о сказанном и не имел намерения кого-либо оскорбить.

Справка о бизнесмене

Рахми Коч является одним из наиболее состоятельных предпринимателей Турции. Его состояние оценивается примерно в 2,4 млрд долларов. Семья Коч занимает заметное место среди крупнейших деловых кланов страны, а инвестиции бизнесмена в строительство упомянутой больницы составили около 150 млн долларов.