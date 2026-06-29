В ЖК «Рига Хиллс» в Красногорске возвели новостройки

В Красногорске построили новые дома в составе жилого комплекса «Рига Хиллс», ООО СЗ «ЖК ЯРКИЙ. РИГА» выдали разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь новостроек составила более 45 тыс. кв. м, они рассчитаны на 801 квартиру различной планировки, которые имеют застекленные балконы или лоджии. Проект предусматривает отсутствие порогов во входных группах и наличие удобных съездов с тротуаров. Территорию комплекса закроют от посторонних, она будет оборудована централизованной системой «умный дом». Во вдоре обустроили сад с детскими площадками, спортивными снарядами и столами для пинг-понга. Там также есть площадка для занятий йогой и медитации, беседка, качели и лежаки, отдельная площадка для питомцев.

Первый и второй этап строительства жилого комплекса включают в себя три монолитных многосекционных жилых девятиэтажных дома, благоустройство, подземный паркинг, коммерческие помещения на первых этажах.

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