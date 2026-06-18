В Мытищах возвели новый паркинг в составе ЖК «Новое Медведково»

В Мытищах построили новый паркинг в ЖК «Новое Медведково», девелоперу Ingrad (приобретен Sminex в 2024 году) выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Пятиэтажное здание площадью 13 тыс. кв. м рассчитано на 450 машино-мест, въезд организован по двухпутным рампам. Там также предусмотрены пассажирский лифт и помещение под автомойку.

«В ближайшее время планируем открыть новую дорогу, которая расширит маршрутную сеть района и сделает поездки для жителей удобнее», — отметила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

В составе комплекса уже построено 36 домов, большинство из них заселено. Во дворах есть детские площадки, зоны воркаута и места для отдыха на свежем воздухе. На территории работают три детских сада и лингвистическая гимназия, на первых этажах домов - магазины, кафе, аптеки и медицинские клиники, салоны красоты, различные сервисы и другая инфраструктура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.