«Это было похоже на фильм ужасов». Пассажиры Lufthansa провели ночь в запертом лайнере без еды и воды

Более 120 человек, летевших самолетом авиакомпании Lufthansa, пережили настоящую драму в аэропорту Мюнхена, оказавшись заблокированными на борту лайнера на всю ночь. Причиной стало временное прекращение работы авиаузла из-за сильнейшего снегопада, пишет журнал One Mile at a Time.

Все началось вечером 19 февраля. Самолет, который должен был вылететь в Копенгаген ровно в 21:30, уже взял на борт всех пассажиров, когда выяснилось, что взлет невозможен. Однако вернуться в терминал люди тоже не смогли: наземные службы не предоставили автобусов для транспортировки.

Ситуация перешла в критическую фазу к двум часам ночи. Экипаж объявил, что аэропорт закрыт до утра, а персонал, обслуживающий перронные автобусы, распущен по домам. Выхода не оставалось — ночевать пришлось в креслах самолета.

По информации источника, ситуация усугублялась отсутствием элементарных удобств. Пассажирам не предложили ни одеял, ни подушек, а запасов еды и воды катастрофически не хватало.

Лишь утром следующего дня изрядно уставших людей наконец доставили в терминал. Сотрудники авиакомпании оперативно переоформили их на новые рейсы в датскую столицу. Первая группа вылетела в Копенгаген в 06:40 (08:40 мск), однако и этот рейс задержался на 60 минут, резюмирует издание One Mile at a Time.

