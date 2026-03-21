«Это не для всех». В России появится особая версия учебника истории

В России появится «углубленная» версия единого учебника истории, заявил ответственный секретарь гослинейки учебников истории, референт управления администрации президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов. Об этом сообщает «Коммерсант» .

В беседе с журналистами он пояснил, что авторы концепции считают необходимым создать более основательную линейку учебников для старшеклассников, которые намерены изучать историю на продвинутом уровне.

«Тем, кто хочет связать свою жизнь с гуманитарным образованием, историей, необходимо дать возможность углубленно изучать предмет», — подчеркнул Кононов.

По его оценке, работа над созданием этого учебника займет от двух до трех лет.

