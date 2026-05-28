«Это не пропуск в рай»: общественник Иванов осадил тех, кто верит в «магию» отпевания

Общественник Михаил Иванов развеял мифы об автоматическом спасении души с помощью ритуалов, рассказал о роли домашних молитв и назвал единственную причину, по которой церковь может отказать в погребальном чине. Об этом NEWS.ru заявил председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Отпевание как молитва, а не магический ритуал

Вопрос об обязательности отпевания волнует многих людей, которые потеряли близких и хотят сделать все возможное для их душ. Как объяснил NEWS.ru председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, этот обряд не является «пропуском в рай» или автоматическим спасением. Душа человека может попасть в рай и без него. Отпевание — это прежде всего соборная молитва церкви о прощении земных грехов усопшего и даровании ему вечной жизни.

Естественное завершение земного пути верующего

Для человека, который при жизни оставался искренне верующим, регулярно ходил в храм, исповедовался и причащался, проведение отпевания становится органичным и естественным завершением его земного пути. Решение о проведении этого обряда всегда остается за родственниками покойного. При этом добровольный отказ от него со стороны близких может свидетельствовать о недостатке их веры или любви к умершему.

Сила домашней молитвы при отсутствии священника

В ситуациях, когда у родственников нет физической возможности пригласить священнослужителя для совершения обряда, Михаил Иванов призвал не впадать в отчаяние. По его словам, Господь одинаково слышит как церковные, так и искренние домашние молитвы близких людей. Главное — не оставлять усопшего без молитвенной поддержки.

Единственная причина для отказа со стороны РПЦ

Русская православная церковь никогда не отказывает в молитве без веских оснований. Единственной причиной, по которой РПЦ может официально отказаться от проведения чина отпевания, является осознанный выбор самого человека — если он при своей земной жизни сознательно и открыто отверг Бога.