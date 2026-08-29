«Местами дождь». Что известно о погоде в Москве 1 сентября?

В первый день осени, 1 сентября, в Москве прогнозируется температура воздуха до +23 градусов и кратковременные осадки в виде дождя. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Первого сентября атмосферное давление в городе понизится. Местами может пройти небольшой кратковременный дождь», — рассказала Позднякова.

Минимальная температура в столице ожидается на уровне +12...+14 градусов, в Московской области — +9...+14 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до +21...+23 градусов, по региону — до +18...+ 23 градусов.

Ранее сообщалось о том, что в Домодедовском округе 1 сентября откроют обновленный корпус Ильинской школы.