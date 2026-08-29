«Холодный кусок масла» вместо медпомощи: Мать-воспитатель отказалась госпитализировать дочь после удара головой

В одном из детских садов Калининградской области пятилетняя воспитанница получила сотрясение мозга. Как выяснилось, мать девочки, работающая в этом же учреждении воспитателем в соседней группе, не стала вызывать скорую и отказалась от госпитализации ребенка, сообщает телеканал РЕН ТВ .

Отец девочки, который не проживает вместе с бывшей супругой, рассказал, что во время прогулки его дочь ударилась головой и попросила позвать маму. Однако вместо того чтобы отвести ребенка в медицинский кабинет, сотрудники приложили к месту ушиба холодный кусок масла.

Мужчина узнал о случившемся только спустя несколько часов и немедленно повез дочку в больницу. На следующий день состояние девочки резко ухудшилось, ее экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Мать ребенка заявила, что с ней ничего серьезного не произошло и везти ее в больницу не нужно. Отец подозревает, что бывшая супруга и воспитательница могут быть в сговоре и намеренно скрывают информацию о травме. Также выяснилось, что женщина оставила дочь с отцом и ушла к другому мужчине. Кроме того, ранее она трижды лишалась родительских прав в отношении других детей.

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