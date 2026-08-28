«Острый каблук вместо замечания». Стюардесса ударила пассажирку за пользование туалетом перед посадкой

Жительница Москвы обратилась с заявлением о применении физической силы со стороны стюардессы египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

По словам 23-летней девушки, инцидент разыгрался на борту самолета, выполнявшего рейс UJ 707 по маршруту Хургада — Шереметьево, в тот момент, когда лайнер уже приступил к снижению. Девушка, имеющая хроническое заболевание мочевого пузыря, дожидалась своей очереди в туалет и решила воспользоваться им, несмотря на объявление экипажа о подготовке к посадке.

Как рассказывает пострадавшая, когда она вышла из кабины, сидевшая поблизости стюардесса, не сделав ни одного замечания, нанесла ей удар острым каблуком в ногу — выше колена. На месте удара остался кровоподтек.

Юлия вернулась на свое кресло и поделилась случившимся с сестрой. Та попыталась заснять членов экипажа на камеру смартфона, однако, по словам пассажирки, бортпроводники попытались отобрать устройство.

Сразу по прибытии в Москву девушка подала заявление в полицию и направила официальный запрос в авиакомпанию. На момент публикации ответ от перевозчика не поступил.

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