Андрей Воробьев и Денис Мантуров поздравили коллектив РКК «Энергия» с юбилеем предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и первый зампред Правительства РФ Денис Мантуров поздравили коллектив РКК «Энергия» с 80-летием предприятия, а также вручили сотрудникам награды. В торжественном мероприятии также приняли участие гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов и депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков.

«Мы сегодня здесь, чтобы поздравить дружный, профессиональный коллектив — 10 тыс. человек, каждый из которых — на своем месте. Невозможно не уважать труд тех, кто сегодня находится в зале, в цехах, в лабораториях. Хочется от всей души пожелать, чтобы в этой очень инновационной, технологичной конкуренции, ваша дружная команда справилась достойно, ну, а мы — всегда рядом», — сказал губернатор.

Под руководством выдающегося советского конструктора, академика Сергея Королева были разработаны первые в стране баллистические ракеты, первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Благодаря команде предприятия также удалось вывести на орбиту первый искусственный спутник Земли, первые космические корабли «Восток» и «Восход», а также первые автоматические межпланетные станции, достигшие Луны, Венеры и Марса.

«Ваша корпорация занимает особое место в истории нашей страны. За это время сформировалась одна из главных инженерных школ отечественной ракетно-космической отрасли. Ваши предшественники не только создавали корабли и ракеты. Вокруг сложнейших проектов предприятия вырастали новые производства и самостоятельные конструкторские школы. Те решения, которые рождались в этой большой корпорации, расширяли технологические возможности всей страны. И в центре этой работы всегда были люди, поэтому самые теплые слова благодарности я адресую ветеранам», — сказал Мантуров.

Специалисты предприятия внесли основной вклад в разработку российских модулей для МКС, пилотируемого космического корабля «Союз» и транспортных грузовых космических кораблей серии «Прогресс».

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 4/4

«Те амбициозные задачи в области пилотируемой космонавтики, которые сегодня были обозначены, заложены в Национальном проекте „Космос“, который курирует Денис Валентинович Мантуров. Это сложные, но важные проекты, которые обеспечат стране суверенитет и независимость в космосе», — сказал Баканов.

Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени получил электросварщик ручной сварки 5 разряда Геннадий Кузин, который работает на предприятии больше 40 лет. Также ведущему инженеру-испытателю Александру Рубцову присвоили Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области».

«В корпорации работают 10 тыс. человек. Хочется каждого из них поздравить с юбилеем. Те люди, которые развивают нашу космическую отрасль, вызывают восхищение», — сказал Легков.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в Королеве.