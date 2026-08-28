Стартовал прием заявок на Всероссийский творческий фестиваль «Культура Победы: единство СВОих»

В этом году фестиваль объединит четыре творческих направления: музыка, литература, живопись и кинематограф. К участию приглашены представители 89 регионов России от 14 лет.

«Культура — то, что помогает жить, помнить и побеждать. Наш фестиваль — про людей, которые прошли через войну, но не разучились творить», — сказала председатель фестиваля, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Подать заявку можно на сайте фестиваля. После завершения отборочного этапа экспертный совет определит финалистов. В 2026 году финал фестиваля впервые примет Воронеж.