«Крылатые бандиты». За год чайки в Великобритании украли еду на 20 млрд рублей

За минувший год чайки в Великобритании похитили у людей продукты питания на сумму около 171 миллиона фунтов стерлингов (примерно 20 миллиардов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Как следует из отчета компании Compare the Market, получившего название «The Great Greedy Gull Index» («Великий индекс жадной чайки»), в среднем одна украденная птицами порция еды обходится британцам в 5,5 фунта (около 630 рублей). Совокупный же ущерб за год достигает 171 миллиона фунтов (20 миллиардов рублей). Чаще всего жертвой пернатых становится фиш-н-чипс (рыба с картофелем фри). При этом 74% опрошенных заявили, что хотя бы однажды сталкивались с кражей еды прямо из рук.

Авторы исследования также выяснили: более 75 процентов респондентов изменили привычные места или способы приема пищи на открытом воздухе, стремясь избежать нападений. Почти треть опрошенных признались, что при виде летящих на них чаек просто бросали еду или добровольно отдавали ее.

После публикации отчета компания Compare the Market провела в одном из кафе города Маргит акцию под названием «Гарантия от чаек»: в течение одного дня посетителям, у которых птицы украдут фиш-н-чипс, порцию заменяли бесплатно. На эти цели было выделено около тысячи фунтов (примерно 115 тысяч рублей). Как отмечается в материале, даже если британцам удается отбиться от нападений, одна лишь угроза уже заставила их скорректировать привычки — кто-то предпочитает есть в помещении, кто-то прикрывает тарелки салфетками.

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