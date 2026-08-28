Запах из пылесоса может говорить о проблеме: эксперт объяснил, когда фильтр пора менять

Фильтр моющего пылесоса стоит промывать примерно один раз в две недели, а полную чистку устройства проводить ежемесячно. Такие рекомендации « Газете.Ru » дал эксперт по вертикальным пылесосам Ли Шэньхан.

Специалист советует промывать фильтр только холодной проточной водой и не использовать моющие средства. Перед установкой деталь должна полностью высохнуть, иначе внутри корпуса может появиться плесень. При этом слишком частое мытье, по словам эксперта, сокращает срок службы фильтра.

Шэньхан также напомнил, что фильтр относится к расходным материалам и со временем требует замены. Если после использования появился устойчивый неприятный запах, одной промывки может быть недостаточно: в таком случае эксперт рекомендует установить новый фильтр.

Для глубокой чистки резервуар можно на 20 минут оставить в теплой воде с содой. Уплотнители, канал самоочистки и место крепления валика специалист советует очищать мягкой зубной щеткой с каплей средства для мытья посуды.

По словам Шэньхана, именно в труднодоступных местах после простоя с грязной водой чаще всего сохраняется запах, поэтому обычного ополаскивания резервуара может оказаться недостаточно.