Желтый против красного: какой арбуз полезнее и слаще на самом деле, а не по цвету

Красный, розовый или золотисто-желтый — какой арбуз выбрать, чтобы не прогадать? Продавцы уверяют, что желтый слаще, а диетологи спорят о пользе. Разбираемся, от чего на самом деле зависит вкус, и почему цвет мякоти — не главное. Об этом сообщает REGIONS.

На прилавках Пушкино все чаще встречаются арбузы с непривычной мякотью. Яркий цвет привлекает внимание и рождает мифы: желтый — «медовый», розовый — недозрелый, а красный — самый сладкий. Но на самом деле цвет не гарантирует ни сахара, ни пользы.

Сладость арбуза зависит от сорта, количества солнечных дней при созревании, полива и сроков сбора. Красный дает классический вкус, сочность и хруст. Желтый часто кажется «медовым» с легкими фруктовыми нотками, но неудачный экземпляр легко уступит по сладости обычному красному. Розовый — мягкий и освежающий, без приторной сахарности, и его светло-розовый оттенок вовсе не говорит о незрелости.

В составе всех арбузов — вода, сахара, минералы и витамины. Разница в пигментах: за красный отвечает ликопин, в розовых его меньше, в желтых его почти нет, зато там другие каротиноиды. Назвать один цвет полезнее нельзя — в каждом много влаги, а витаминный состав меняется от сорта к сорту, поэтому выбирайте по свежести, а не по цвету.

Калорийность тоже не зависит от окраски — только от количества сахаров и зрелости. Желтый или розовый не становятся автоматически ни диетичнее, ни калорийнее. Выбирайте арбуз по спелости, ориентируйтесь на сухой хвостик, звонкий звук при похлопывании и яркое пятно на боку — и тогда любой цвет окажется правильным.



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