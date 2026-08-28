«Мечта — это навигатор психики». Почему ее потеря грозит апатией — мнение психотерапевта

Способность мечтать является важным элементом психического здоровья, поскольку она помогает человеку осознать свои истинные желания. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина.

«Умение представлять будущее, строить образы желаемой жизни и мысленно выходить за пределы текущих обстоятельств напрямую связано с мотивацией, устойчивостью к стрессу и эмоциональным благополучием... мечта — это не просто случайная мысль о будущем. Это способ, с помощью которого мозг моделирует возможные сценарии, оценивает желания и помогает человеку понять, чего он действительно хочет», — приводит издание слова специалиста.

Как отмечается в материале, способность мечтать обусловлена работой сети пассивного режима мозга. Данный механизм активируется в моменты, когда человек не занят конкретной задачей, позволяя мыслям свободно перемещаться. В такие периоды мозг анализирует прошлый опыт, сопоставляет различные идеи и формирует прогнозы.

Психотерапевт добавила, что у людей, умеющих представлять позитивное будущее, чаще отмечается более высокий уровень психологической устойчивости. Образ желаемого будущего помогает сохранять ощущение перспективы даже в сложные жизненные периоды.

Крашкина предупредила, что отказ от мечтаний может лишить человека важного источника внутренней энергии.

При этом специалист обратила внимание на существенную разницу между мечтой и уходом от реальности. Полезная мечта не подменяет действия, а становится для них ориентиром. Так, желание сменить профессию может служить мечтой, которая побуждает изучать новые навыки и предпринимать первые шаги. Однако если человек ограничивается лишь представлением результата и полностью избегает реальных действий, мечта трансформируется в фантазию, которая не способствует развитию.

По словам психотерапевта, способность мечтать создает связь между настоящим и будущим, помогает замечать возможности, поддерживает ощущение смысла и способствует более глубокому пониманию себя.

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