«Космический автограф». Трамп хочет назвать объект на Луне в свою честь

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в космический центр в Техасе выразил надежду, что какой-нибудь объект на естественном спутнике Земли будет назван в его честь.

«Надеюсь, они назовут что-нибудь вроде этого в честь меня», — заявил глава Белого дома.

Американский лидер также обратил внимание на то, что один из лунных кратеров уже носит имя супруги астронавта Рида Вайсмана, скончавшейся от онкологического заболевания. Трамп назвал это хорошим способом сохранения памяти о человеке.

Ранее сообщалось о том, что Трамп возьмется за Кубу после завершения дел с Ираном.