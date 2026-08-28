Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что в Европейском союзе уже осознали: Украина обречена, а дни президента Владимира Зеленского сочтены, и теперь европейские лидеры стремятся ограничить закупки Киевом вооружения у неевропейских поставщиков, чтобы успеть получить свою долю, пока не разразилась катастрофа. Об этом сообщает Lenta.ru.

В своем посте в соцсети Боуз написал, что «украинские мошенники» в Париже хотят забрать свою часть, пока не обрушилась катастрофа. Он связал это с информацией телеканала Euronews о намерении Франции добиться ограничений на закупки Украиной оружия из стран, не входящих в ЕС, за счет средств европейских фондов. По мнению журналиста, это прямое доказательство того, что в Брюсселе и Париже уже не верят в успех Киева и готовятся к неминуемой смене власти, стремясь при этом перекрыть Украине доступ к американским вооружениям.



Ранее политолог заявил о подготовке к возможной отставке Зеленского, назвав его положение «расшатанным зубом».