Этого греха нет в списке смертных: священник сделал неожиданное заявление

Православный священник Владимир Головин обратил внимание верующих на расхождение между современным богословием и ветхозаветной традицией в вопросе о смертных грехах. По его словам, в библейские времена таковыми считались только четыре деяния.

Как пояснил священнослужитель, в Ветхом Завете смертными называли грехи, за которые полагалась казнь через побиение камнями. К ним относили богохульство, убийство, разврат и тяжкое оскорбление родителей. Именно эти проступки, а не привычный для многих список из семи пунктов, напрямую назывались смертными и вели к необратимым последствиям.

Головин подчеркнул, что распространенное мнение о греховности рукоблудия не соответствует этой строгой категории. Он акцентировал внимание на том, что только четыре перечисленных действия, согласно Писанию, полностью разрывают связь человека со Святым Духом. Иные прегрешения, в том числе из традиционной семерки, не влекут за собой столь фатальных духовных последствий.

В качестве иллюстрации божественного милосердия священник привел евангельский сюжет о женщине, уличенной в прелюбодеянии. Он напомнил, что Христос позволил осудить грешницу только тому из толпы, кто сам безгрешен, а затем отпустил ее, призвав впредь воздерживаться от подобного поведения.