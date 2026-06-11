Фейковые «пухососы» из ИИ и реальная техника: что на самом деле убирает пух в Москве

В столице на улицах заметили технику, которую горожане уже прозвали «пухососами». Как сообщают Telegram-каналы, речь идет о вакуумных комбинированных машинах, способных убирать не только тополиный пух, но и другой мусор, а также мыть проезжие части и тротуары.

Ранее интернет заполонили видео с якобы миниатюрными устройствами для сбора пуха, однако позже выяснилось, что ролики были сгенерированы нейросетями. Многие пользователи поверили в реальность кадров, а искусственное видео породило множество пародий и шуток. Теперь же в Москве действительно появилась спецтехника для борьбы с пухом.