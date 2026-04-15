Фекалии текут в квартиры. Жители Дагестана тонут в нечистотах из-за ошибки строителей

Жители Дагестана пожаловались на многоквартирный дом, который последние несколько лет буквально тонет в фекалиях. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Речь о девятиэтажке на улице Дагестанской, 18 в поселке под Дербентом. По словам жильцов, из-за строительных ошибок здание находится ниже уровня сетей. При каждом засоре или дожде нечистоты стекают обратно в подвал. Из-за постоянных потопов, утверждают люди, грунт просел на 20–30 сантиметров. Откачка зловонных вод силами ТСЖ не помогает.

В квартирах стоит устойчивый запах канализации, избавиться от него невозможно. Местные жители сетуют, что из-за антисанитарии они стали чаще болеть. Люди опасаются, что очередные ливни или землетрясение могут стать для здания последними.

Отмечается, что жильцы пытались решить проблему сами и собрали 280 тысяч рублей на замену канализационной системы, но этих денег не хватило. По оценкам специалистов, требуется около миллиона рублей. При этом, как утверждают жители, администрация Дербента в курсе ситуации, но помогать не спешит.

