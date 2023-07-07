Фермерскому хозяйству выделили землю в Шатуре по программе «Подмосковные 10 га»

Фермерскому хозяйству передали 65 гектаров земли по программе «Подмосковные 10 га», где будут выращивать овощи, ягоды, зерновые и зернобобовые культуры. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Сейчас фермерское хозяйство начинает осваивать земли. К 2024 году планируют собрать около 2 тысяч тонн овощей и более 1,3 тысячи тонн картофеля. Кроме того, на земле вырастят более 300 тонн клубники и более 100 тонн зерновых и зернобобовых культур», — отметил зампред региона области Георгий Филимонов.

Добавим, что сейчас в программе участвуют 26 округов. В рамках проекта фермеры получают землю в безвозмездное пользование на срок до шести лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.