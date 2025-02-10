Финляндия отреагировала авиацией на взрыв танкера в Ленобласти

Пограничная разведка Финляндии направила разведывательный летательный аппарат в восточную часть Финского залива для сбора дополнительных сведений после инцидента с танкером «Коала» в порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом сообщает ведомство в социальной сети X.

Минувшим днем в воскресенье, 9 февраля, в Ленинградской области в порту Усть-Луга произошел инцидент с танкером Koala, который шел под флагом Антигуа и Барбуды со 130 тыс. тонн мазута. По информации источника, судно начало тонуть после серии взрывов, которые произошли в машинном отделении во время подготовки к отправлению.

«Финская пограничная служба усилила готовность к реагированию на разливы нефти и ищет дополнительную информацию об инциденте. В этот район направляются самолеты наблюдения пограничной службы», — говорится в публикации.

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо сообщил, что государство проведет собственное расследование после полученной информации об инциденте с танкером.

Ранее сообщалось, что ситуацию в Ленинградской области с танкером прокомментировал губернатор региона Александр Дрозденко. Он сообщил, что на судне произошел техногенный инцидент в момент запуска двигателя, в результате чего произошло повреждение машинного отделения.

По словам Дрозденко, сейчас танкер находится на причале. Экипаж судна эвакуировали, пострадавших нет. Кроме того, он отметил, что угроза разлива нефтепродуктов исключена.