Самая дорогая свадьба года: «Мисс БРИКС» и муза Киркорова с размахом выходит замуж в ОАЭ

Свадьба обладательницы титулов «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС» Валентины Алексеевой и бизнесмена Ильи Мительмана может стать самой дорогой в России в этом году. На торжество в Абу-Даби планируют потратить около ₽500 млн, сообщает URA.RU со ссылкой на Mash.

Праздник предварительно намечен на 1 и 2 октября, но сроки еще могут сдвинуться из-за подготовки. Для мероприятия выбрали Al Maya Island & Resort — по данным Mash, среди островных площадок подобного формата этот вариант относится к наиболее дешевым.

На подготовку острова уйдет около трех дней, аренда на этот период оценивается примерно в ₽10 млн. Попасть на площадку можно только по воде, так что на лодках придется перевозить не только гостей, но и мебель, декорации и оборудование. Два судна включены в аренду, за остальные нужно доплачивать.

Основная часть бюджета — расходы на артистов, их райдеры и доставку. В сумме они превысят ₽350 млн. Гонорары исполнителей оцениваются более чем в ₽250 млн, около ₽50 млн уйдет на выполнение райдеров, еще примерно ₽30 млн — на перелеты, трансферы, сервис Marhaba и VIP-залы.

Всего на свадьбе ожидаются выступления 26 звезд. В программе заявлены Валерий Леонтьев, который специально прилетит из Майами, Сергей Лазарев, «Тату», Любовь Успенская, Баста, Ирина Аллегрова, Стас Михайлов, «Ленинград», «Дискотека Авария», «Мумий Тролль» и Юрий Антонов. Григорий Лепс совместит выступление с ролью ведущего.

Приезд артистов ожидается с 30 сентября по 1 октября, некоторые останутся до 2-3 октября. Для проживания им выбрали пятизвездочный Le Royal Meridien в Дубае.

Еще около ₽50 млн организаторы намерены потратить на живые цветы, оформление и арт-объекты. Бюджет на еду, напитки и свадебный торт составляет от ₽15 до ₽20 млн. Отдельно оплачиваются фото и видеосъемка, персонал и техническое обеспечение.

На самом Al Maya Island есть виллы и ресторан, уровень которых организаторы, по данным Mash, сравнивают с очень бюджетными вариантами в Турции. Привезти сторонний кейтеринг на остров нельзя, а при отказе от местной кухни заказчикам придется заплатить отдельно оговариваемый штраф.

Мительман занимается бизнесом в сфере пищевой промышленности. В разное время ему приписывали отношения с Жанной Фриске, Марией Кожевниковой и Ириной Шейк.

Ранее Филипп Киркоров называл Валентину Алексееву своей музой и пригласил ее сниматься в своем клипе. Певец также подарил девушке часы Rolex с бриллиантами стоимостью ₽10 млн, однако в это время Алексеева уже строила отношения с бизнесменом из Челябинска.