ВСУ атакуют в день выборов: над Подмосковьем сбили целую серию БПЛА

Во второй день голосования силы ПВО Минобороны уничтожили 16 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин вечером, 19 сентября.

Первое сообщение об уничтожении пяти БПЛА появилось в 13:47. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Позже, в 17:11, Собянин вновь сообщил о пяти сбитых дронах, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб снова работали на месте падения обломков. Уже спустя 50 минут сводка обновилась: на столицу были запущены еще шесть дронов ВСУ.

Общее число сбитых БПЛА над Подмосковьем, по состоянию на 18:00, достигло 16.

Напомним, что в Подмосковье и столице идет трехдневное голосование: выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Мособлдумы VIII. Избирательные участки продолжат прием избирателей до 20 сентября. Двери УИК закроются в 20:00.