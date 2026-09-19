В Госдуме объяснили массовые увольнения врачей

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил RTVI , что не увидел признаков массового сокращения медиков в стране. Так он отреагировал на статистику Росстата, которая показала заметный перевес увольнений над приемами в сфере здравоохранения.

Согласно данным статистического ведомтсва, с января по июль в российские организации здравоохранения и соцучреждения пришли 165,9 тыс. специалистов, а покинули работу 185,3 тыс. Итог — минус 19,4 тыс. занятых.

По мнению Куринного, цифры объясняются не кризисом, а естественной ротацией. Парламентарий, посетивший множество регионов, заявил, что нигде не столкнулся с массовым исходом врачей — напротив, специалисты везде востребованы.

Разрыв между увольнениями и наймом депутат связал с окончанием ординатуры. Выпускники, совмещавшие учебу с работой участковыми терапевтами, уходят, а смена приходит с задержкой. Именно этот временной люфт, по его версии, и дал такую статистику. Особенно заметен процесс в поликлиническом звене, где порой увольняются сразу по пять-десять терапевтов.

При этом общая картина по врачам выглядит тревожнее. В 2024 году их штат сократился на 8,9 тыс. — с 758,8 тыс. до 749,9 тыс. человек, следует из сборника «Здравоохранение в России» за 2025 год. Острее всего не хватает терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, хирургов, ЛОР-врачей и неврологов. По ряду направлений кадровый состав вернулся к уровню 2020 года.