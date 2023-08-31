Форум «Старосты Подмосковья» впервые прошел в регионе

Форум «Старосты Подмосковья» впервые прошел в области. Организатором мероприятия выступило областное Министерство территориальной политики. Форум провели в Ступино, в нем приняли участие старосты сел из южной части региона – всего 197 человек.

«Сегодня здесь собрались неравнодушные люди, которые заботятся о Подмосковье и своих деревнях. Мы находимся в разной степени зрелости коммуникации, и крайне важно обмениваться информацией, знаниями, инструментарием»»,- отметила глава министерства Елена Ковалева.

В рамках форума были вручены награды наиболее активным старостам. В их число вошли Александр Белкин из деревни Лешино под Чеховом, Людмила Рыкина из деревни Вальцово под Ступино, Любовь Кретова из деревни Базарово в Кашире, Кирилл Рожок из деревни Лемешево в Подольске и многие другие.

Также в ходе мероприятия депутат регионального парламента Андрей Голубев рассказал об инициативном бюджетировании. По его словам, в 2022 году в области реализовали четыре с половиной сотни таких проектов, на сегодня в муниципалитетах выдвинули уже более пятисот инициатив.

«В этот процесс нужно активно вовлекать жителей, и инициативное бюджетирование при участии старосты – мощный инструмент для этой цели», - подчеркнул депутат.

По итогу мероприятия зампред областного правительства Мария Нагорная предложила создать Ассоциацию старост региона. Инициативу активно поддержали.