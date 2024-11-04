ФСИН отказалась признать взрыв в пострадавшими на территории СИЗО в Москве

Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации прокомментировала в беседе с РБК появившуюся в ряде телеграм-каналов информацию о якобы произошедшем в понедельник, 4 ноября, взрыве в одном из следственных изоляторов в Москве.

Как подчеркнул представитель пресс-службы столичного управления ФСИН, произошедшее в СИЗО-3 в Москве не соответствует действительности и является фейком.

«Информация о том, что на территории СИЗО-3 в Москве случился взрыв, не соответствует действительности», — заявил представитель ФСИН изданию РБК.

Каких-то подробностей о том, что же на самом деле произошло сегодня утром в СИЗО-3, а также причину появления в СМИ данных сообщений во ФСИН предоставлять не стали.

Ранее Baza передавала, что в Москве в СИЗО-3 произошел взрыв, предположительно, кислородного баллона. В результате ЧП пострадали два человека, которые со множеством травм были экстренно госпитализированы.