Украинская армия так и не смогла закрепиться у Урожайного в Донецкой народной республике, хоть и поступали ранее сообщения, что данный населенный пункт находится под контролем ВСУ.

Как сообщил в соцсетях врио главы ДНР Ян Гагин, наступление украинских боевиков в районе Урожайного на Южно-Донецком направлении сорвано умелыми действиями ВС РФ.

«ВСУ провалили наступление под Урожайным, вопреки множеству попыток и испытанных тактик успеха не получили», — цитирует ТАСС Гагина.

Собеседник агентства подчеркнул, что большая часть украинской группировки под Урожайным была уничтожена, остальные отступили на прежние позиции. Сейчас указанный населенный пункт практически перешел в так называемую серую зону.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.