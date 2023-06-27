Генсек НАТО останется на посту еще год из-за ситуации в мире

Генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на посту еще год из-за нестабильной ситуации в мире. Об этом сообщает «Интерфакс» .

Планировалось, что уже этой осенью руководитель НАТО, который занимает пост генерального секретаря с октября 2014 года, уйдет в отставку. Однако из-за нестабильной ситуации в мире дипломаты НАТО решили оставить Столтенберга на посту еще на год. Предположительно, мандат продлят уже 28 июня.

Причиной, по которой дипломаты пошли на такой шаг, стало нежелание членов НАТО менять генсека в период международного «шторма». Также сообщается, что никто из возможных преемников действующего генсека не смог набрать достаточное количество голосов поддержки среди стран-членов альянса.