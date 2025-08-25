Гид Поволкович предположил, что группа туристов на Курилах могла заблудиться из-за тумана

Туман, возможно, стал причиной исчезновения группы туристов на курильском острове Итуруп. Такое предположение высказал гид на Сахалине Федор Поволкович в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Напомним, накануне стало известно, что на Курильских островах пропала группа туристов, и для их поиска был направлен вертолет Ми-8.

По словам Поволковича, климат на Курилах отличается своей непредсказуемостью и частой сменой погодных условий. Гид подчеркнул, что ситуация могла значительно ухудшиться, когда группа направилась к вулкану Баранского. Именно в этой области часто опускается густой туман, из-за чего путешественники могут легко потерять ориентацию, указал Поволкович.

Поволкович также указал на еще одну, по его мнению, серьезную ошибку путешественников — они не зарегистрировались в МЧС. А это крайне важно, ибо в случае чрезвычайной ситуации спасатели смогут быстро среагировать и оказать помощь. Регистрация также позволяет туристам получать актуальные сведения о неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный туман.