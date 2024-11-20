Глава городского округа Котельники Соболев провел личный прием граждан

Жители дома обращались с просьбой проконтролировать работу управляющей компании, которая вызывала у людей много вопросов. Горожане просят провести проверку в доме, которая позволит оценить соблюдение жилищного законодательства отдельными собственниками и управляющей компанией. Однако продолжать сотрудничество с компанией жильцы не намерены. На основании решения, принятого во время собрания собственников, они подготовили документы о переходе в другую управляющую компанию. В настоящее время данный вопрос находятся на рассмотрении в ГУСТ МО.

Михаил Соболев поручил управлению ЖКИ, правовому управлению и управлению потребительского рынка оперативно разобраться в ситуации и оказать квалифицированную помощь жильцам дома.

Во время личного приема обсуждались и другие темы, которые волнуют жителей. Так, один из заявителей обратился с вопросом об улучшении жилищных условий. Жителю подробно ответили на его вопрос и предоставили алгоритм получения жилплощади с учетом сложившейся ситуации.

Личные приемы главы городского округа Котельники проходят каждый месяц в третий понедельник. Для участия необходимо предварительно записаться по номеру телефона: 8(498)742-20-10.