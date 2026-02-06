Глава Иркутской области возглавил работу по ликвидации последствий аварии в Бодайбо

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Бодайбо для личного контроля за ситуацией, сложившейся из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Вместе с Кобзевым в городе работают представители регионального Министерства строительства и другие профильные специалисты.

«Намерен посетить котельные, проверить работу по подготовке домов к подключению тепла, актуализировать график аварийно-восстановительных работ. Обязательно проконтролирую, как обстоят дела в квартирах. Пообщаюсь с жителями», — написал Кобзев.

Кроме того, отметил губернатор, вместе со специалистами он рассмотрит вопрос о целесообразности введения на территории муниципалитета режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.

Ранее мэр города Евгений Юмашев обратился к жителям Бодайбо с просьбой предоставить временное жилье для пострадавших от коммунальной аварии, но получил обратный эффект.