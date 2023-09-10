Глава Красногорска Дмитрий Волков проголосовал на выборах губернатора

Дмитрий Волков исполнил свой гражданский долг на избирательном участке в школе №11. Руководитель отметил хорошую явку, а также добавил, что к процессу активно подключилась молодежь.

«Особенно приятно видеть нашу активную неравнодушную молодежь. Отдельное спасибо ветеранам, Почетным гражданам – всему мудрому поколению за вашу закалку, твердый взгляд и любовь к Родине», - добавил Волков.

Отметим, что сегодня в Красногорске работали все 126 избирательных участков. На каждом из них была отмечена хорошая явка. Голосование прошло без нарушений. Жители могли присоединиться к процессу не только очно, но и онлайн с помощью ДЭГ.