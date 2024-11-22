Глава округа Пушкинский принял участие в XXIX конференции партии «Единой России»

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал про результаты работы. Он проинформировал об итогах после XXIX Конференции Московского областного регионального отделения партии «ЕР», прошедшей в Доме Правительства Подмосковья.

Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов озвучил в ходе конференции итоги за 2024 год. Отметили, что главным событием стали выборы президента РФ. Также на встрече членов партии приняли в ряды новых участников: соответствующие билеты получили люди, которые доказали желание работать на благо региона и страны.

Глава Пушкинского округа поблагодарил губернатора Андрея Воробьева. Благодаря его поддержке в муниципалитете удалось реализовать значимые для разных сфер проекты, в том числе и социальные.

«В Пушкинском в период предвыборной кампании 2021 года было собрано 2 443 наказа жителей. На сегодняшний день исполнено 2 435 наказов — 99,7%», —отметил глава Пушкинского округа.

В ходе конференции отметили, что одним из главных вопросов стала помощь участникам СВО и их семьям. Поддержка этой категории граждан — большой труд, требующий самоотдачи и высокого чувства патриотизма, которыми как раз обладают депутаты партии, в том числе и пушкинские. Участников встречи поблагодарили за активную и значимую деятельность, выполнение наказов, выстраивание диалога с населением и улучшение жизни в муниципалитетах области. Работа депутатов во всех направлениях продолжится.