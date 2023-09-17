Глава подмосковной Истры Витушева рассказала о последствиях ночной атаки беспилотника ВСУ
Фото: [соцсети]
Упавшие обломки вражеского беспилотника, который минувшей ночью атаковал Истринский район Московской области, повредили забор частного дома. Об это в совем аккаунте в соцсетях, опубликовав соответствующие фото произошедшего, сообщила глава Истры Татьяна Витушева.
По ее словам, обломки БПЛА упали на коттеджный поселок в районе Новорижского шоссе.
«При падении элементы БПЛА нанесли незначительные повреждения забору близлежащего частного дома. Пострадавших нет. Все найденные части летательного аппарата направлены на экспертизу. В настоящее время устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов, которые мог нести на себе сбитый беспилотник», — написала глава Истры.
Фото: [соцсети]
Витушева добавила, что в настоящее время экстренные службы Подмосковья выясняют, мог ли украинский беспилотник переносить на себе взрывчатые предметы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.