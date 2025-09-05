Глава Шатуры проконтролировал ход строительства жилого комплекса
Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий лично проконтролировал ход работ на объекте возведения нового девятиэтажного дома, расположенного на улице Спортивной.
Согласно утвержденному плану, комплекс состоит из двух секций общей площадью приблизительно 9500 квадратных метров и рассчитан на расселение около 600 человек, проживающих в зданиях, признанных непригодными для эксплуатации.
Строительные работы ведутся в интенсивном режиме, задействовано около шестидесяти пяти специалистов, которые ежедневно трудятся на объекте. Депутат Государственной Думы, Геннадий Панин, акцентировал внимание на значимости программы, направленной на снос и замену устаревшего жилого фонда, подчеркнув, что данная инициатива является ключевым элементом Народной программы партии «Единая Россия».
В результате реализации данного проекта, будет решен вопрос предоставления достойного и комфортного жилья для жителей региона, ранее вынужденных проживать в условиях, не соответствующих современным стандартам, что демонстрирует внимание властей к улучшению качества жизни населения.