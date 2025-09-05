Глава Шатуры проконтролировал ход строительства жилого комплекса

Согласно утвержденному плану, комплекс состоит из двух секций общей площадью приблизительно 9500 квадратных метров и рассчитан на расселение около 600 человек, проживающих в зданиях, признанных непригодными для эксплуатации.

Строительные работы ведутся в интенсивном режиме, задействовано около шестидесяти пяти специалистов, которые ежедневно трудятся на объекте. Депутат Государственной Думы, Геннадий Панин, акцентировал внимание на значимости программы, направленной на снос и замену устаревшего жилого фонда, подчеркнув, что данная инициатива является ключевым элементом Народной программы партии «Единая Россия».

В результате реализации данного проекта, будет решен вопрос предоставления достойного и комфортного жилья для жителей региона, ранее вынужденных проживать в условиях, не соответствующих современным стандартам, что демонстрирует внимание властей к улучшению качества жизни населения.