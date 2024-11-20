Глава Талдома провел встречу в формате выездной администрации в поселке Северный

Встреча в удобном формате выездной администрации состоялась 19 ноября в поселке Северный городского округа Талдом. Жители смогли задать волнующие вопросы напрямую главе муниципалитета Юрию Крупенину, его профильным заместителям, депутатам фракции «Единая Россия» и представителям разных служб.

Более 40 жителей Северного собрались в Доме культуры на встрече. Участники проявляли высокую активность, задавая вопросы о ряде сфер и организации жизни в поселке. Широко обсудили тему содержания дорог в зимний период, ЖКХ, медицину, спорт и образование.

Все ситуации и обращения жителей подробно рассмотрели, а некоторые вопросы взяли на особый контроль. Юрий Крупенин дал поручения ответственным организациям.

Отметим, что в округе Талдом встречи в формате выездных администраций хорошо себя зарекомендовали. Это помогает установить конструктивный диалог с жителями напрямую. Им больше не нужно приезжать в администрацию и записываться отдельно на прием, что особенно актуально для людей из отдаленных населенных пунктов.