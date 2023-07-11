Главная медкомиссия признала российских космонавтов годными для отправки на МКС

Главная медицинская комиссия признала двух российских космонавтов, готовящихся к полету на МКС, годными к отправке. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным «Роскосмоса», Константин Борисов и Александр Гребенкин должны полететь на МКС на кораблях американского производства Crew Dragon. Сегодня обоих космонавтов признали годными к отправке на станцию. Миссии космонавтов пройдут по программе перекрестных полетов России и Америки. 15 августа в составе миссии Crew-7 в полет отправится Борисов, а в феврале следующего года в составе миссии Crew-8 туда направят и Гребенкина.

Соглашение о полетах страны подписали в прошлом июле. Изначально планировалось совершить три миссии кораблей обеих стран, но «Роскосмос» и НАСА допускали возможность продления программы, и уже в марте этого года в программу действительно была добавлена еще одна миссия.