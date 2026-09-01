Главная ошибка дачников: реабилитолог объяснил, почему после работы на огороде болит спина — следуйте правилу 20 минут
Многие дачники убеждены, что многочасовая работа на участке полностью заменяет полноценную физическую культуру. Однако врачи предупреждают: статичный монотонный труд и полезная физическая активность существенно отличаются по своему воздействию на организм. Реабилитолог рассказал, почему прополка и подъем тяжестей ведут к износу позвоночника и суставов, а также объяснил, как минимизировать вред для здоровья на грядках. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS.
Разница между трудом и тренировкой, риски и правила безопасности
Эксперт подробно разбирает влияние дачных нагрузок на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему:
- Главные отличия от спорта. Полезная физическая активность предполагает равномерную нагрузку на все группы мышц, развитие гибкости и координации. Дачный труд связан со статичными неудобными позами (согнутая спина, согнутые колени) и стереотипными движениями, что приводит к износу суставов и перегрузке отдельных мышц.
- Основные риски для здоровья. Длительная работа в согнутом положении вызывает повышенное давление на межпозвоночные диски (риск грыж и протрузий). Резкий подъем тяжестей (ведер, мешков) провоцирует травмы спины и скачки артериального давления, а длительный застой крови в одной позе увеличивает риск варикоза.
- Признаки опасной перегрузки. Стойкие боли в спине и суставах, онемение конечностей, головокружение, одышка и чувство разбитости вместо бодрости указывают на необходимость прекратить работы и обратиться к врачу.
- Как снизить вред на огороде. Врач рекомендует делать перерывы каждые 20–30 минут, менять положение тела, работать с прямой спиной с использованием специальных скамеек, а тяжести поднимать за счет сгибания ног в коленях, а не наклона поясницы.