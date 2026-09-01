Многие дачники убеждены, что многочасовая работа на участке полностью заменяет полноценную физическую культуру. Однако врачи предупреждают: статичный монотонный труд и полезная физическая активность существенно отличаются по своему воздействию на организм. Реабилитолог рассказал, почему прополка и подъем тяжестей ведут к износу позвоночника и суставов, а также объяснил, как минимизировать вред для здоровья на грядках. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS.