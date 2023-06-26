Главный внештатный нарколог Подмосковья рассказал о профилактике употребления наркотических веществ в регионе

Непоправимой опасности, которая скрывается в наркотический веществах, можно избежать только одним способом — никогда их не пробовать. О профилактике употребления наркотиков в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

По его словам, в этом месяце в регионе проводится антинаркотический месячник, который приурочен к сегодняшней дате. В рамках него сотрудники наркологической службы участвуют в межведомственной профилактической акции «Здоровье — твое богатство». Данная акция обеспечивает условия для формирования внутренних защитных факторов у подростков, которые помогут удержать их от употребления наркотиков, уточнил Холдин.

В регионе проводятся профилактические медицинские осмотры учеников образовательных учреждений региона, которые направлены на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.