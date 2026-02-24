Главы округов и студенты Подмосковья встретились на «ПолитКухне» «Молодой Гвардии»

Акция «ПолитКухня» прошла в Подмосковье. В ней приняли участие молодежь, студенты, депутаты, представители органов власти, общественники и волонтеры из 50 городов региона, передает областное отделение «Единой России». В рамках акции участники испекли 20 тыс. блинов для участников СВО и их семей.

«Когда ребята стоят у плиты с депутатами и вместе готовят, разговор получается честным и открытым. За таким форматом легче обсуждать действительно важные вопросы — от сферы ЖКХ до развития городской среды, волонтерства и молодежных инициатив. Нам важно видеть, что молодежь неравнодушна, заинтересована и готова включаться в жизнь своей страны», — отметила руководитель подмосковной МГЕР Диана Алумянц.

В Шатуре молодогвардейцы организовали мастер-класс по приготовлению блинов и передали лакомство детям, которые находятся в больницах. Всего было приготовлено более 500 блинов.

«Мы видим каждый раз эти положительные и яркие эмоции детей, которые сейчас находятся на лечении. Не все могут попробовать блины дома, но "Молодая Гвардия" поэтому и проводит такую акцию. Чтобы каждый мог почувствовать теплоту и заботу», - сказал руководитель местного отделения МГЕР Гуреев Александр.

В Мытищах участниками мероприятия стали первый замсекретаря областного отделения «Единой России» Денис Перепелицын, депутаты, глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов и волонтеры.

В Балашихе акцию провели в формате городского марафона. Активисты МГЕР Балашихи и Реутова испекли свыше 10 тыс. блинов для семей погибших участников СВО.

Поддержка бойцов СВО и их семей — основное направление народной программы «Единой России». С начала СВО подмосковные партийцы передали около 18 ты. тонн гумпомощи.