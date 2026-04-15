«Гены рулят»: ученые пересмотрели роль наследственности в продолжительности жизни

Раньше считалось, что образ жизни важнее генов. Но ученые из Научного института Вейцмана перевернули это представление. Исследование доказывает: наследственность определяет, сколько мы проживем, гораздо сильнее, чем думали. Речь не о 20–25 процентах, а о целых 50. Об этом сообщает журнал Science.

Исследователи проанализировали данные скандинавских близнецов, в том числе тех, кто рос в разных условиях. С помощью математического моделирования они отделили влияние ДНК от окружающей среды. И получили сенсационный результат: если отбросить несчастные случаи, инфекции и насилие (то есть причины смерти, не связанные со старением), то вклад генетики в долголетие достигает 50–55 процентов.

При этом для разных болезней цифры разнятся. Для деменции наследственность к 80 годам «рулит» аж на 70 процентов. Для рака этот показатель скромнее. Однако главный вывод оглушает: наши гены — не просто пассивный фон, а мощный предсказатель финала.

Авторы работы, правда, успокаивают: половина разницы в продолжительности жизни всё равно связана с внешними факторами — питанием, спортом, медициной и случайными процессами в организме.

